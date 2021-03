annonse

Oslo rådhus ble utsatt for et dataangrep samtidig med Stortinget og flere andre virksomheter i starten av mars, opplyser kommunen til NRK, ifølge NTB.

Dataangrepet skal ha blitt stoppet før det fikk gjort noe skade, skriver NRK.

10. mars opplyste Stortinget at de var rammet av nok et dataangrep etter at de fikk verifisert at data var hentet ut gjennom sårbarheter i eposttjener-programvaren Exchange fra Microsoft. Det er registrert innbrudd i epostkontoene til flere stortingsrepresentanter.

I starten av mars skrev nyhetsbyrået Reuters at bare i USA var mer enn 20.000 selskaper og myndigheter rammet av et cyberangrep mot programvaren.

