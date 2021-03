annonse

Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes blir mandag kveld avhørt av politiet i forbindelse med det mulige smittevernbruddet, skriver TV 2.

– Vi gjør ferdig avhøret av ektemannen i løpet av kvelden, men vi ønsker ikke å kommentere etterforskningen ut over det. Vi trenger tid og ro til å få god oversikt over saken, sier påtaleleder Per Morten Sending i politiet i Buskerud til TV 2.

Det ble i forrige uke kjent at Erna Solberg og familien trolig brøt smittevernreglene på vinterferie på Geilo. Solberg har gått ut og beklaget at over ti personer var samlet, både på en restaurant og i en leid leilighet.

Tidligere mandag meldte politiet at de har fått et titalls anmeldelser mot Erna Solberg.

