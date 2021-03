annonse

Lærer om hvordan man skal arrestere noen på zoom, mens influenceren får innsikt i politiets tjenester og teste seg selv i operative sammenhenger.

Mens influenceren får prøve seg som politi, sitter de ekte politistudentene hjemme på grunn av COVID-19.

Reaksjonene har vært sterke etter at det ble kjent at influenceren Martine Lunde får sin egen serie hvor hun tester seg som politi. TV-serien «Martine vil bli politi» får blogger Martine Lunde prøve seg som politi.

Mens dette skjer, sitter politistudentene hjemme og får digital undervisning.

Én som er svært kritisk er politistudent Marte Elverum.

– Politistudentene, som faktisk har tatt fatt på drømmen om å bli politi, sitter hjemme og lærer hvordan man skal arrestere noen – på zoom. Uten å ha fått utdelt uniform og uten operativ opplæring. Vi må ikke glemme at disse studentene er fremtidens politi. De skal beskytte oss vanlige borgere, de skal ivareta samfunnets sikkerhet og de skal håndtere ekstraordinære kriser, skriver hun i Politiforum.

Bobler

Hun viser til at Politihøgskolen har forsøkt å forsvare seg med at de ønsker å promotere utdanningen for kvinner.

– Jeg står igjen undrende og lurer: hvordan vil en influencer motivere kvinner inn til beredskapstroppen? Politihøgskolen sier implisitt med dette utsagnet at alle damer og menn som er i politiet i dag og har forsøkt å rekruttere kvinner inn i beredskapstroppen, har feilet og at en influencer vil gjøre jobben bedre. Dette argumentet gjør at det bobler innvendig på vegne av alle rå damer som finnes i politiet allerede og er gode rollemodeller.

