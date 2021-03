annonse

annonse

«Hensynsløs adferd.»

– Jeg blir så lei meg av det jeg ser og hører. Ingen her har bedt om sykkelveier. Byrådet tvinger dem på oss. Gyldenløves gate, med sin kongelige rideallé i midten, er Norges eneste gate i sitt slag. I bydelsutvalget stemte 13 folkevalgte mot å anlegge rød sykkelasfalt her. Bare to stemte for. Hva skal vi med såkalt lokaldemokrati når vedtakene er et spill for galleriet? sier musiker Claudia Scott fra Frogner til Aftenposten om byrådets sykkelsatsing.

Hun anklager byrådet for det hun kaller «hensynsløs adferd» i Gyldenløves gate, der parkeringsplasser skal erstattes med sykkelveier. Rett ved siden av går det sykkelvei på Bygdøy Allé.

annonse

– I 2018 vedtok kommunen å bruke 13,5 milliarder kroner på sykkelveier. Hva er vitsen når bydelsutvalg og lokale folk ikke ønsker dem? Et så ekstremt beløp må brukes til glede for alle. Mitt inntrykk er at sykkelveiene gleder folk utenfor sentrum, folk som har bil og garasje og trener i vill fart. Nå må folkene i Rådhuset høre på oss som er berørte. Vi liker ikke å bli valset ned, slår Scott fast.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474