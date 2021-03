annonse

annonse

Dette er fjerde og siste del av en artikkelserie om Kinas fremvekst sett med indiske øyne, etter at Kinas sterke mann, Xi Jinping, kom til makten i 2012.

Presentert i form av et intervju med en av Indias fremste Kina-eksperter, Dr. Jagannath Panda, ønsker Resett å kaste lys på hvordan New Delhis politiske elite ser på Beijings fremvekst, og hvordan India vil posisjonere seg i møtet med stadig økende kinesisk makt i internasjonale relasjoner.

Pandas akademiske resymé er imponerende. Ved siden av å ha utgitt bøkene China’s Path to Power: Party, Military, and Politics of State Transformation i 2010 og India-China Relations Politics of Resources, Identity and Authority in a Multipolar World Order i 2017, har han redigert 12 bøker om politikk i Øst-Asia, hvor Kina – naturlig nok – spiller en sentral rolle. Han har også skrevet flere artikler og meningsinnlegg i media.

annonse

Panda er tilknyttet anerkjente tenketanken The Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses (MP-IDSA) i New Delhi, hvor han er forsker og koordinator for «Øst-Asia-senteret». MP-IDSA er finansiert av det indiske forsvarsdepartementet og blir omtalt som «Indias fremste tenketank for avansert forskning i internasjonale relasjoner, spesielt forsvar, strategi og sikkerhet».

Forskjellige temaer

Første del av artikkelserien – om fremveksten av Xi Jinping og Kinas utenrikspolitikk og det bilaterale forholdet mellom New Delhi og Beijing – kan leses her.

annonse

Andre del av artikkelserien – om det indiske synet på fremveksten av Kvartetten som en motvekt mot stadig økende kinesisk makt – kan leses her.

Tredje del av artikkelserien – stormaktskampen mellom USA og Kina sett med indiske øyne – kan leses her.

Denne siste delen av artikkelserien tar for seg hvilken rolle europeiske land kan spille for å bidra til fred i Indo-Stillehavet i møtet med stadig mer kinesisk makt, sett med indiske øyne. Dette er spesielt relevant fordi de viktigste europeiske militærmaktene, Frankrike og Storbritannia, allerede gjennomfører navigasjonsfrihetsoperasjoner i Sør-Kinahavet sammen med amerikanske og andre styrker. Nylig kunngjorde Tyskland og Nederland at de vil gjøre det samme i nær fremtid.

Intervjuet: Europas rolle i Øst-Asia

– Stort sett symbolske, tar europeiske navigasjonsfrihetsoperasjoner sikte på å bidra til styrke Havrettskonvensjonen med tanke på pågående de territoriale disputtene i Sør-Kinahavet. Tror du disse operasjonene har noen innflytelse på kinesisk strategisk tenkning? Hvis ikke, er det noe annet Europa kan gjøre med indiske øyne for å bidra til å styrke den regelbaserte verdensordenen?

– Det vi ser er en renessanse i strategisk tenkning blant mange europeiske land. Frankrike, Tyskland og Nederland tenker strategisk på Indo-Stillehavet ved å prøve å ta en mer aktiv rolle i de aktuelle politiske spørsmålene som definerer regionen.

annonse

– Dette er ikke en positiv utvikling for Kina, men gode nyheter for India. Jo flere europeiske land som engasjerer seg i Indo-Stillehavet – bryr seg om demokrati, representative styresett og beskytter og forsvarer den regelbaserte internasjonale ordenen – jo bedre for New Delhi.

Les også: Vil Kinas stadig økende innflytelse i Europa undergrave den transatlantiske alliansen?

– India, som er det største demokratiet i verden, ønsker å styrke den internasjonale orden basert på regler. India ønsker derfor Europas økte deltakelse i politiske affærer i Indo-Stillehavsregionen velkommen. Det er likevel for tidlig å si at de europeiske landene vil ha den samme oppfatningen. Den europeiske verden er fortsatt veldig delt mellom Kina og USA, Kina og Vesten.

– Kan du presisere?

– En rekke østeuropeiske land har for eksempel et veldig nært forhold til Kina gjennom «16 + 1»-grupperingen. Kina har derfor stor innflytelse på land i Øst- og Sentral-Europa. Det er derfor for tidlig å si at den europeiske verden som helhet har kommet nærmere Indias synspunkter i Indo-Stillehavsregionen.

– Når det er sagt, er det fremdeles mye konvergens når det gjelder strategisk tenkning blant Europas viktigste makter. Måten Frankrike manøvrerer sin utenrikspolitikk for å forsvare sine interesser i det maritime domenet og i Indo-Stillehavsregionen mer generelt, er et velkomment trekk for USA og India, samt mange andre land i Indo-Stillehavet, inkludert Japan og Australia.

– Japan prøver også å knytte nærmere politiske bånd til mange europeiske land. Det er også en fornyelse i strategisk tenkning blant de nordiske landene – Norge, Sverige og Danmark. Selv om de fremdeles har forskjellige tilnærminger til hvordan de skal håndtere Kinas stadig voksende makt, er de likevel enige om at det kinesiske systemet utgjør en utfordring for den demokratiske verden og den regelbaserte internasjonale ordenen. De er i økende grad av den oppfatning at kinesisk makt må kontrolleres og at man må stille spørsmål og være kritisk til den kinesiske regjeringsprosessens ugjennomsiktige natur.

– Alt dette indikerer at hele Europa gjennomgår en klar prosess hvor det revurderer sin strategi ovenfor Beijing. Dette er ikke bare gode nyheter for India, men også for Indo-Stillehavsregionen som helhet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474