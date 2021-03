annonse

NTB melder at Stortinget ber regjeringen om én gang for alle å avklare hvilke regler som gjelder for trygdemottakere som oppholder seg i utlandet.

Dette er reslultatet av den siste runden i kontroll- og konstitusjonskomiteen om den såkalte trygdeskandalen fra 2019.

Mandag behandler Stortinget komiteens innstilling. Den konkluderer med at «Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en endelig avklaring av forholdet mellom folketrygdlovens bestemmelser og trygdeforordning 883/2004 som vil ligge til grunn for håndteringen av tidligere saker».

Ingen stilt til ansvar

Nav-skandalen ble offentliggjort høsten 2019. Da ble det kjent at Nav i en årrekke hadde feiltolket EUs trygderegler, som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) og pleiepenger til andre EØS-land.

En av grunnene var at det norske lovverket ikke var blitt samkjørt med EUs trygdeforordning fra 2012.

Siden da i hver fall 86 personer ha blitt uriktig dømt for trygdesvindel, 48 av dem til ubetinget fengsel, mens tusenvis har fått krav om tilbakebetaling på feil grunnlag.

I november i fjor holdt kontrollkomiteen sin andre høring i saken, som er blitt omtalt som den største skandalen i norsk rettshistorie noensinne. Hittil har ingen blitt stilt til ansvar for overtrampene.

Får ikke oppreisning

Arbeids- og sosialdepartementet har avvist å gi ofrene for trygdeskandalen oppreisning for ikke-økonomiske tap. Det begrunnes med at feiltolkningen av reglene ikke skyldes grov uaktsomhet.

I innstillingen fremmer SV forslag om å gi oppreisning, blant annet fordi feiltolkningen ikke ble ryddet opp i før flere år etter at Trygderetten i 2017 begynte å avgi kjennelser mot Navs praksis.

– Ofrene for trygdeskandalen fortjener både full erstatning og også oppreisning for belastningen de har opplevd, sier SVs medlem i komiteen, Freddy Øvstegård, til NTB.

Men ingen av de andre partiene støtter forslaget.

– At ikke hele komiteen stiller seg bak dette, er ganske oppsiktsvekkende, mener Øvstegård.

