Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ber KrF om å stemme mot regjeringens forslag til rusreform.

– Frislipp av narkotika for ungdom kan bli et sentralt ettermæle for KrFs to år i regjering. Det håper jeg partiet ser, sier Trygve Slagsvold Vedum til Vårt Land.

KrF er mot deler av rusreformen, men måtte gi tapt i regjering.

KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan, sier at selv om de nok kan være enige med Sp i at bare tunge rusavhengige skal slippe straff, så har de ikke annet valg enn å stemme mot.

– Som regjeringsparti må vi forholde oss til flertallet i Stortinget, sier han.

