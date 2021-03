annonse

Etter at Joe Biden overtok som president har antallet migranter som strømmer til USA gjennom Mexico økt kraftig. Men dette er ikke en ufrivillig krise, det er del av en «plan», mener den konservative, svarte kommentatoren Candace Owens.

I et intervju med Tucker Carlson sier hun at Demokratene ønsker å «importere» illegale immigranter til USA, som de senere gir stemmerett og gjør til permanente klienter og «offer-velgere».

Owens ble kjent fra 2017 som en motstander av den unisone og det hun oppfattet som automatiske støtten svarte velgere har gitt til demokratene. Hun tok til orde for at Donald Trump tilbød et bedre alternativ for svarte velgere som ville ut av avhengigheten av offentlige støtteordninger.

– Det jeg mener med når jeg sier offer-velgere er at de [demokratene] kommer til å implementere den samme planen som de med suksess har påført det afroamerikanske samfunnet («Black America») de siste seks tiårene, sier hun på intervjuet.

– Hva er det neste som blir tilbudt disse immigrantene? Gratis ting.

Owens mener det har gått opp for stadig flere svarte velgere at demokratenes politikk ikke tjener deres interesser, men at det kan være «for sent» for dem nå som en ny gruppe velgere blir sluset inn i USA, nemlig illegale latinamerikanske immigranter.

