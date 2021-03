annonse

Forklaringen om trangboddhet slår sprekker.

Trangboddhet har blitt trukket frem som den viktigste grunnen til at det er mer smitte i områder med høy andel innvandrere. Men nå viser et nytt notat at det er mye importsmitte blant innreisende fra Asia og Afrika. Fra Pakistan var det hele 12 prosent som var smittet, går det fram av et notat fra Folkehelseinstituttet.

FHI har skrevet et nytt problemnotat, basert på bekymring for ny importsmitte fra unødvendige fritidsreiser ,melder NRK.

FHI har koblet data fra innreiseregistreringssystemet med meldesystemet for infeksjonssykdommer. Tallene er bekymringsfulle, sier overlege Trude Margrete Arnesen i FHI overfor NRK. Blant dem som reiser inn fra Europa, så er det kun én prosent som testet positivt for korona innen 10 dager. Men blant de som kom fra Asia er det 4 prosent som er positive, og fra Afrika er det 3 prosent som avlegger positiv test. – Fra Pakistan har 12 prosent av dem som kom i denne 12-dagersperioden testet positivt. Det var 24 av de 198 innreisende vi har informasjon om i disse dagene, sier Arnesen. – Smitten blant innvandrere er stadig altfor høy. Hva er det som svikter?

