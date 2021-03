annonse

annonse

Politiet har siktet en 21 år gammel syrisk-født mann ved navn Ahmad Al Aliwi Alissa i forbindelse med mandagens masseskyting i Boulder, Colorado, der ti personer ble drept.

– Den mistenkte er identifisert som 21 år gamle Ahmad Alissa, sa politisjef Maris Herold i Boulder-politiet på en pressekonferanse tirsdag.

Han sa at Alissa får behandling på sykehus etter å ha blitt skutt av politiet mandag.

annonse

– Han er siktet for ti drap og blir framstilt for varetektsfengsling, sa Herold.

Politiet bekreftet også identiteten til de ti drepte, som er mellom 20 og 65 år. En av dem er en politimann som var sjubarnsfar.

Alissa er født i Syria, men har angivelig levd mesteparten av livet i USA. Broren hans sa til The Daily Beast tirsdag at han var dypt forstyrret og paranoid, skriver NTB.

annonse

Men han er også identifisert som Trump-motstander og opptatt av å påpeke rasisme i USA og islamofobi. Facebook har slettet kontoen hans nå, men noen har sikret seg skjermbilder.

Seems Facebook Scrubbed the Boulder Colorado Shooter, Ahmad Al Issa's page. But it also appears that he was a very big consumer of legacy media propaganda. Seems they may have helped radicalize this fellow. pic.twitter.com/J2Pn6fPP2E — Malcolm Fle✘ (@Malcolm_fleX48) March 23, 2021

BREAKING: The suspect in the #Boulder, Colo. mass shooting where 10 were murdered has been identified as Ahmad al-Issa. He was first described as a white male. His social media, which is now deleted, show he was a religious Muslim who posted frequently about "Islamophobia." pic.twitter.com/Y6RWNK0nZ7 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) March 23, 2021

Ahmad al-Issa, the suspect in the #Boulder, Colo. mass shooting, has had his social media removed. What posts some manage to see & screenshot show he identified as a Muslim & had grievances against Trump, US refugee settlement & Islamophobia. https://t.co/Xa5omrbRY2 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) March 23, 2021

Hundrevis av politi strømmet til fra hele Denver-området da alarmen gikk, men det var den første som kom til stedet, Eric Talley, som ble drept.

Gjerningsmannen brukte et halvautomatisk AR-15-gevær, og politiet jobber nå med å finne ut bakgrunnen for at han hadde det.

annonse

Han skal ikke ha ytret et ord da han startet å skyte.

“He didn’t say shit,” said one witness. “He just came in and started shooting.” https://t.co/Eu8PRYUG9C — The Denver Post (@denverpost) March 22, 2021

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474