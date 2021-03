annonse

annonse

Statsminister Erna Solberg tenkte ikke på at hennes 6(0)-års bursdagsselskap var et lovbrudd. Kanskje hun trodde at regjeringens reguleringer bare var en artig lek for det norske folk…

Mvh

Niels Gerhard

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse