Sumaira Ghafoor risikerer inntil seks års fengsel for terrordeltakelse.

Denne straffen kan bli redusert på grunn av Ghafoors samarbeid med PST, men om og hvor mye er enda uvisst, skriver NTB.

Tirsdag starter aktor Geir Evanger sitt sluttinnlegg i rettssaken mot den IS-tiltalte kvinnen.

– Kvinner har hatt mange roller i IS, men det er oppgavene på hjemmebane som er der straffansvaret ligger i denne saken, etter påtalemyndighetens mening, sa Evanger i retten da saken mot kvinnen startet 1. mars.

Ghafoor reiste til Syria i februar 2013 for å slutte seg til ektemannen, den norsk-chilenske fremmedkrigeren Bastian Vasquez.

– Hadde jeg ikke vært så forelska i Bastian, hadde jeg ikke reist ned, selv om jeg hadde den radikale tankegangen, sa kvinnen under rettssakens første dag.

Ghafoor hevdet i retten at hun ville reise tilbake til Norge etter kort tid, men at Vasquez hadde nektet henne dette.

Etter at Vasquez døde i 2015, giftet Ghafoor seg to ganger til med IS-tilknyttede menn.

Et viktig spørsmål, som kan ha betydning for rettens vurdering av skyldspørsmålet, er hva den tiltalte kvinnen visste, skjønte og måtte ha forstått av hva livet under IS innebar i praksis, siden det kan belyse hvorvidt hun hadde strafferettslig forsett.

Ghafoors forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, mener imidlertid hun ikke kan straffeforfølges.

– Det å være tvunget av andre og bli utnyttet av andre, enten det er til husarbeid eller seksuelle formål, er ikke deltakelse i lovens forstand, har Nordhus sagt under rettssaken.

Ghafoor ble i januar i fjor hentet til Norge med sine to barn som ble født i Syria, fordi det ene angivelig var veldig sykt.

Fakta om terrortiltalen

Dette er hovedinnholdet i gjerningsbeskrivelsen i terrortiltalen mot den norsk-pakistanske kvinnen (30).

* Påtalemyndigheten mener kvinnen deltok i en terrororganisasjon ved at hun tilrettela for og bidro til at hennes ektemenn kunne begå kamphandlinger for IS.

* Da hun var gift med den norske fremmedkrigeren Bastian Vasquez, fra sommeren 2013 til april 2015, uttalte hun seg positivt om IS og livet i Syria til kvinner i Norge. Hensikten var å få dem til å gifte seg med fremmedkrigere i organisasjonen.

* Hun fikk økonomisk støtte fra IS i perioden fra Vasquez døde i april 2015 til hun giftet seg på nytt senhøsten samme år.

* Hun giftet seg da med en fremmedkriger av nordafrikansk opprinnelse og fikk et barn med ham.

* Da den andre ektemannen ble drept i mars 2017, ble hun gift med en IS-tilknyttet kamerat av ham.

* Forholdet i tiltalen strekker seg fra 2013 til 2019. Tiltalen er derfor tatt ut etter terrorbestemmelsene i både den gamle (paragraf 147d) og nye (paragraf 136a) straffeloven, som trådte i kraft i 2015.

* Tiltalen har en øvre strafferamme på seks års fengsel.

Kilde: NTB

