Erling Braut Haaland pekes igjen på som en av verdens mest verdifulle fotballspillere. Samtidig tror ikke La Liga-topp på noen overgang til spansk fotball.

Det anerkjente nettstedet CIES publiserte mandag en fersk oversikt over hvilke spillere som anses å være mest verdt i internasjonal fotball.

Listen, der kun den mest verdifulle spilleren i hver enkelt klubb i Europas fem store ligaer er med, toppes av Manchester United-spissen Marcus Rashford og Erling Braut Haaland. Begge anslås å ha en verdi på mellom 150 og 200 millioner euro.

Det tilsvarer mellom halvannen og to milliarder norske kroner.

Høy prosentandel

CIES, en uavhengig forsknings- og utdanningsorganisasjon med base i Sveits, har videre kommet fram til at Haalands verdi utgjør 21,5 prosent av den samlede verdien til hele Borussia Dortmund-stallen. Det tilsvarende tallet for Rashford i Manchester United er på 14,8 prosent.

CIES har spesialisert seg på en rekke studier innen toppfotballen og kommer jevnlig med omfattende statistikk og blant annet anslag på verdier.

Nærmest de to på toppen av mandagens liste følger kvartetten João Félix (Atlético Madrid), Phil Foden (Manchester City), Kylian Mbappé (PSG) og Bukayo Saka (Arsenal).

Tviler på La Liga

Samtidig med at han igjen topper verdilisten til CIES, er Haaland også et tema i spanske medier. Avisen AS refererer til uttalelser La Liga-president Javier Tebas skal ha kommet med mandag.

Uttalelsene er også gjengitt av VG.

Tebas sier at han har lite tro på Haaland eller Kylian Mbappé blir å se i spansk fotball neste sesong.

– Det er svært usannsynlig at disse spillerne kommer til La Liga. Jeg skulle ønske at det kunne la seg gjøre, men vi må være realistiske. Jeg tror ikke at de kommer, sier han.

Det spekuleres til stadighet i at Haaland kan være på vei bort fra Borussia Dortmund. Real Madrid er nevnt som en mulig ny arbeidsgiver for den norske måltyven.

