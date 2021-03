annonse

Ståle Solbakken og hans spillere har diskutert Qatar-problematikken og er blitt enige om en markering i forbindelse med onsdagens kamp mot Gibraltar.

Det er den første kampen i kvalifiseringen som kan føre laget til VM-sluttspillet i Qatar, et mesterskap mange mener Norge i så fall bør boikotte.

– Vi hadde en veldig fin time i går. Etter taktikkmøte og middag var det en time med Qatar-diskusjon der alle fikk komme med sine erfaringer og tanker. Gjennom Teams koblet vi også inn ekspertise så vi kunne spørre folk med bredere kunnskapsgrunnlag om ting, sa Solbakken på tirsdagens digitale pressekonferanse.

– Vi er på vei til å finne fram til noen konkrete ting vi vil gjøre, sa Solbakken uten å ville utdype hva markeringen vil bestå i.

– Den som holder seg våken vil få se.

Nyutnevnt landslagskaptein Martin Ødegaard bekreftet at spillerne stiller seg bak markeringen.

Spillerne enige

– Det var Ståle som hadde tenkt på et par ting. Spillergruppa syntes det var en bra idé. Alle er enige i at det som skjer og har skjedd (i Qatar) ikke er bra, og for oss er det viktig å vise at vi bryr oss og prøve å påvirke, sa han.

– Jeg føler at hele laget står inne for det og har lyst til å være med. Tiden får vise hva det blir, men det blir sikkert synlig.

Hensikten med markeringen snakket Solbakken gjerne om.

– Det er enkelt. Det er å presse Fifa mot å være enda mer direkte og hardere overfor myndighetene i Qatar, og stille flere krav til dem. De siste 20 månedene før VM vil det være ekstremt fokus på det, og det er derfor diskusjonen kommer nå med mer styrke, sa han.

– Fifa må være røffere og tøffere i kantene og stille krystallklare krav om hva som skal til for at dette arrangementet skal bli godt.

Større diskusjon

Mens tanken om boikott har fått oppslutning i Norge, har den fått en mer lunken mottakelse i andre land. Danmarks landslagssjef Kasper Hjulmand uttrykker overfor Tipsbladet at han synes det er urettferdig at det legges så sterkt press på fotballen når mange andre idretter har avviklet mesterskap i Qatar uten tilsvarende diskusjoner i forkant.

– Jeg har snakket mye med Kasper i det siste, og dette er en mye større politisk diskusjon. Det er ikke nødvendigvis fotballen som skal kjempe det største slaget, men alle som kan påvirke har et ansvar, mener Solbakken.

– Så har han rett i at det har vært sykkel-VM, friidretts-VM og håndball-VM i de samme arenaene, bygd av disse stakkars arbeiderne. Det vi må prøve er å bidra til at de får et bedre liv, og det er ikke bare et fotballanliggende, legger han til.

Det sportslige

Martin Ødegaard er klar for å løfte de norske fotballherrene mot et etterlengtet VM-sluttspill. Med seg har han en av verdens mest målfarlige menn.

Borussia Dortmund-stjernen Erling Braut Haaland har hamret inn scoringer på løpende bånd de siste månedene, og han er på «alles» lepper foran landslagets VM-kvalifiseringskamp mot Gibraltar onsdag.

Dermed ble han også et naturlig tema da den nybakte Norge-kapteinen Ødegaard stilte til pressekonferanse i Marbella, der laget gjør unna forberedelsene.

– For min del handler det om å fôre ham (Haaland) så mye som mulig. Så jeg vet jeg at han stort sett setter ballen i mål når han får muligheten. Vi hadde en fin «connection» mot Romania (3-0 i november), så vi får prøve å bygge videre på det, sa Ødegaard før han minnet om:

– Det er elleve mann utpå der, ikke bare Haaland og meg.

Han og Haaland er en del av en gyllen generasjon som forhåpentlig kan føre Norge til det første mesterskapet på herresiden på 22 år. Haaland var ikke engang født da Norge spilte EM-fotball i 2000.

– Han er absolutt blant de beste i verden. Det han har gjort, snakker for seg selv, sier Ødegaard om lagkameraten.

Ødegaard er selv i form og har funnet seg til rette i sin nye klubb Arsenal, der han er utlånt fra Real Madrid. Han scoret nylig i både europaligaen og Premier League, og i helgen gjorde han nok en praktkamp mot West Ham (3-3).

– Jeg synes det har vært stigende helt fra starten av. Jeg føler at jeg kom raskt inn i ting, men jeg manglet kamptrening og litt selvtillit og sånt. Jeg føler det har gått bedre for hver kamp, sier han om Arsenal-karrieren så langt.

Norge og den nye landslagssjefen Ståle Solbakken møter Gibraltar borte onsdag, Tyrkia i Spania lørdag og Montenegro borte neste tirsdag.

