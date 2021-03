annonse

Sylvi Listhaug sier at MDGs drømmesamfunn har en dyster bakside. MDG-Lan svarer at det å bruke pandemien til å sverte andre partier er ganske desperat selv til Listhaug å være.

– Når MDG og andre på venstresiden snakker om at folk må ha en betydelig reduksjon i forbruk og levestandard, så er nettopp dagens situasjon en forsmak på det, skriver Sylvi Listhaug i VG, og beskriver hvordan:

– Nå er det over ett år siden pandemien stengte ned landet vårt. Resultatet har vært en betydelig nedgang i norsk økonomi. Butikkene sliter. Mange bransjer er i knestående. Statens inntekter er betydelig svekket. Bevegelsesfriheten til folk flest har vært kraftig redusert for å holde smittetrykket nede.

Byråd Lan Marie Berg skriver følgende på Facebook:

– Grønn politikk gjør det også lettere å leve under en pandemi. Nå er det rekordmange som bruker parkene og lekeplassene våre, og antallet syklister eksploderer. Det viser jo at det er bra at FrP ikke lenger styrer Oslo. Når tusenvis av mennesker prøver seg på sykkelsetet for første gang, er det godt å vite at de kan sykle på egne sykkelveier, og ikke midt i trafikken.

Sylvi skriver i VG at MDG har gått i front mot økonomisk vekst.

– Om man tar MDG på ordet om at verdens samlede velstand må reduseres og fordeles likt, vil nordmenns inntekt reduseres med over 70 prosent. Det er dramatisk, skriver Listhaug, og sier at MDG vil også nekte folk å fly:

– Reiselivet er en av næringene som har blitt aller hardest rammet av koronakrisen. Likevel stemte MDG i fjor mot hele krisepakken for flybransjen.

MDG-Lan besvarer anklagene på følgende måte:

– Det er jo morsomt å se hva Listhaug synes er så grusomt med MDG. Hun anklager oss for å ville redusere forbruket, bekjempe fossilbiler og få folk til å fly mindre. Alle disse anklagene har hun selvfølgelig helt rett i.

