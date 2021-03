annonse

annonse

Oslo MDG foreslår å gjøre det mulig for kommunene å kreve betaling ved parkering utenfor kjøpesentre.

På den måten vil gratis parkering som mange handelssentre tilbyr bortfalle, skriver Nettavisen.

– Det er ingen grunn til å satse på at bilbaserte kjøpesenter har noen gylden fremtid. Det er like relevant å tenke på etterbruken. De taper stadig terreng mot netthandelen, sier nestleder i MDG, Arild Hermstad.

annonse

Hermstad mener kjøpesentrenes tid snart er forbi.

– De fleste tilbyr egentlig bare shopping, og har ikke noe spesielt å tilby av ekstraverdier som levende gater eller bymiljø. Det ene problemet er at det er bilbasert og dermed dårlig for miljø og klima. Det andre er at det ødelegger for bysentrum, sier Hermstad og trekker frem Florø som et eksempel.

– Det er fryktelig mange norske småbyer som får mindre byliv. Det er ikke nødvendigvis det at vi vil byen til livs. Men kjøpesentrene er det umulig å komme seg til uten bil. Jeg er fra Åsane i Bergen. Der har du et senter som er veldig bilbasert og krever store arealer. Å konvertere det om til byrom er ekstremt oppoverbakke, sier han.

annonse

MDGs nestleder kjøper ikke eksemplet om at man ikke kan handle uten å ha bil med seg.

– De mindre byene har ofte parkeringsmuligheter i nærheten av byene. I Tønsberg finner du en parkeringsplass og kan gå rundt i gatene. Men med mindre du skal kjøpe deg en vaskemaskin, klarer du å ta med varene noen hundre meter, sier Hermstad.

MDG mener at det å forby nye bilbaserte kjøpesenter samt gratis parkering, vil være en fordel for den enkelte kommune på sikt.

– Politikerne må tilrettelegge for at det som er enklest og mest miljøvennlig. Det er veldig enkelt å lage masse rundkjøringer og to etasjers kjøpesenter. Men på sikt har du bygget en struktur som er dårlig for folkehelsen og miljøet. Markedet betaler ikke for de miljøkostnadene som er der. Det må vi rette opp i, avslutter Hermstad.

MDG starter sitt landsmøte i dag, tirsdag.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse