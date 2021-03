annonse

NRK knytter de store corona-demonstrasjonene i helgen til «høyreekstremisme», og bruker det nye ordet «coronafornektere» i en nylig sak. Men realiteten er at protestene samler folk fra ytre høyre til ytre venstre på den politisk aksen.

I helgen protesterte demonstranter i flere byer i Europa som følge av strenge corona-restriksjoner og nedstengingen av samfunnet.

I den tyske byen Kassel ble demonstrantene møtt av et hardhendt politi. Over 10 000 corona-demonstranter hadde møtt opp og flere av de ble slått med batonger av politiet.

Også i England var det store demonstrasjoner. I London møtte flere tusen demonstranter opp i Hyde Park. I en video, som gikk viralt på sosiale medier, ble en mann sparket av politiet mens han lå på bakken.

«Gruppen med demonstranter skal i hovedsak være tilhengere av den såkalte Querdenken- bevegelsen, som består av coronafornektere, høyreekstreme aktivister og vaksinemotstandere», skriver NRK om corona-demonstrantene i Tyskland.

Men det var en mer blandet forsamling enn NRK gir inntrykk av. Også grupper fra venstresiden deltok.

I Bristol i England var det også voldsomme demonstrasjoner i helgen. Flere politibiler ble satt i brann i opptøyene.

Over 3000 hadde møtt opp i byen for å demonstrere mot en regjeringens lovforslag som vil gi politiet økt makt til å stoppe ikke voldelige protester i forbindelse med corona. Ifølge Daily Mail skal opptøyene ha vært organiser av flere venstreradikale grupper, deriblant Antifa.

Det ble rapportert om flere tilfeller av grov vold utført av både politiet og demonstrantene.

Opptøyene i Bristol har ikke blitt nevnt i NRK.

