Sju år siden Krim-annektering.

Utad har EU, med Tyskland i spissen, inntatt en bastant posisjon: Russlands annektering av Krim i 2014 var ulovlig, området tilhører Ukraina, og skal tilbakeføres dit.

For å sette makt bak kravet, har EU vedtatt omfattende politiske og økonomiske sanksjoner mot Russland.

Men skal vi tro Sergej Netsjajev, Russlands ambassadør til Tyskland, er tyskerne mildere stemt på bakrommet.

– Det er en alminnelig forståelse [i Tyskland] om at saken om Krims tilbakekomst til sin hjemhavn er avsluttet, den er lukket, og selv de mest innstendige blant våre motstandere vil måtte avfinne seg med dette, sa Netsjajev til tysk fjernsyn fredag.

Ambassadøren hevder dessuten at det tyske folk har lagt merke til hvor utviklet samfunnet og infrastrukturen på Krim er blitt etter at russerne overtok for sju år siden.

Men akk, mener Netsjajev, er politikerne angivelig i utakt med folkemeningen.

– Dessverre endrer Berlins politiske linje seg ikke i dette henseendet, beklager ambassadøren seg, gjengitt av det russiske statlige nyhetsbyrået TASS.

Russiske myndigheter har investert store beløp i infrastrukturen på Krim, herunder ikke minst Krim-broen over Kertsjstredet mellom Svartehavet og Azovhavet.

Med den kombinerte bil- og togbroen knyttes Krim til Krasnodar Kraj, herunder Sotsji, og dermed til øvrige Russland. I fjor ble direktetog-linjen Sevastopol–Moskva åpnet.

Krim er imidlertid blitt et pengesluk for russiske myndigheter, som fra 2015 til 2022 ligger an til å brenne av mer enn 110 milliarder kroner på sin nyervervelse.

Turisme og jordbruk er viktige næringsveier på Krim, som imidlertid er avskåret fra USA-baserte tjenester som Airbnb.

I 2019, altså før COVID-19, hadde Krim den største økonomiske veksten i Russland. Utgangspunktet for veksten var imidlertid lavt, kjent som baseeffekt, og regionens økonomi er fortsatt blant Russlands svakeste.

Forleden slo G7-landene fast at Krim er ukrainsk.

– Vi fordømmer entydig Russlands nåværende okkupasjon av Den autonome republikk Krim og Sevastopol by. Russlands forsøk på å legitimere det anerkjennes ikke og kommer ikke til å anerkjennes, heter det i en uttalelse fra G7.

Før Krim-annekteringen var Russland medlem av gruppen, som da het G8. Fra USAs leder Joe Biden er tonen imidlertid enda hardere.

– USA anerkjenner ikke og vil aldri anerkjenne Russlands forsøksvise annektering av halvøya, og vi vil stå sammen med Ukraina mot Russlands aggressive handlinger, sa Biden.

Russland gikk inn på Krim fordi de mente at det var begått statskupp i Kiev.

Etter omfattende uroligheter siden november 2013 ble Ukrainas prorussiske president Viktor Janukovitsj avsatt av Ukrainas nasjonalforsamling gjennom et omstridt vedtak 22. februar 2014. Siden da har Janukovitsj levd i Moskva.

Bare dager senere rullet russiske tanks inn på Krim. Etter en folkeavstemning 16. mars 2014, hvor Krims forening med Russland fikk 96 prosent tilslutning med velgeroppmøte på 80 prosent, ble Krim inntatt i Russlands grunnlov.

Nærmere bestemt ble Republikken Krim, med Simferopol som hovedstad, og Sevastopol by opprettet som to av Den russiske føderasjons subjekter.

