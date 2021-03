annonse

Kritiserte Listhaug i kroikk.

Dermed opprettholdes vedtaket fra Agder FrP om å utestenge Silje Flaten Haugli fra møter og arrangementer.

Det skal være Flaten Hauglis kritikk av Sylvi Listhaug som skal være årsaken til dette, skriver Agderposten.

Vedtaket ble gjort av fylkesstyret i Agder Frp i et lukket møte 2. mars, og blir nå bekreftet fra FrP sentralt, skriver NRK.

Haugli kom med kritikken av Listhaug i en kronikk hvor hun blant annet mener nestlederen er for splittende til å bli leder.

– Hun er kjempedyktig, men hun er for kontroversiell og skaper mye splittelse i gruppen, sa hun i et intervju med NRK i februar.

På spørsmål om Haugli forstår at folk reagerer på hennes uttalelser, svarer hun slik:

«Ja, jeg har forståelse for at folk mener det burde blitt tatt internt og ikke kommet ut. Men de som har klaget befinner seg på den andre fløyen. Hadde vi fått en liberal leder tror jeg det motsatte hadde skjedd. Jeg synes det er hyklersk og litt dobbeltmoralsk.»

Haugli sier hun har fått mange positive tilbakemeldinger etter kritikken av Listhaug.

– For det meste positivt. Det har sikkert kommet mye negativt jeg ikke har fått med meg. Jeg har bevisst ikke kikket på kommentarfelt og spam-feltet i innboksen. Det har vært mye blandet, men konstruktiv kritikk. Folk som er oppgitt over hvordan man uttaler seg utad og ikke internt, og mange som har vært enige. Jeg har fått meldinger fra medlemmer som sa at dette var det de trengte for at de skulle fortsette å være medlem og stemme Frp, sier Flaten Haugli.

