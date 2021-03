annonse

Mener muslimer selv har et ansvar for manglende integrering.

Rabia Ikram Sheikh oppfordrer til oppgjør med rasisme og diskriminering blant muslimer. Hun er særlig kritisk til miljøet i Kristiansand der hun bor, og ledelsen i byens moské, med imam Akmal Ali i spissen.

Sheikh har nå stiftet «Unik», en forening for muslimske barn og ungdommer, som skal være åpen for alle.

– Vi er likestilte, uavhengig av etnisitet eller rase, legning og kjønn, sier hun til Fædrelandsvennen (bak betalingsmur).

Rasisme

Sheikh er kritisk til rasisme og intoleranse i muslimske miljøer.

– I det muslimske miljøet er det rasisme. Det diskrimineres. Mellom mennesker av forskjellig nasjonaliteter og etnisk opphav. Mellom dem som har høy status og dem med lav. Mennesker støtes ut. De med alkoholproblemer, narkomane, kvinner som er skilt. Istedenfor å åpne dørene for dem, stenges de ute. Jeg vil ha en forandring på dette. Det muslimske miljøet og lederne, må ta den skittentøyvasken. Slutte å favorisere og heller inkludere de svakeste, sier hun.

– Hva gjør muslimer for å bli integrert?

Sheikh sier at hun er klar over at det finnes rasisme og negativ forskjellsbehandling av muslimer i Norge.

– Men jeg er lei av å høre om enveis trakassering og angrep mot den norske befolkningen. Hva gjør muslimene selv for å stoppe fordommer og rasisme? Hva gjør muslimer for å bli integrert? spør hun.

Rabia Ikram Sheikh peker på at mange sliter med å skaffe seg jobb, og at kvinner som ønsker å jobbe blir forhindret fra å jobbe av sine ektemenn. Hun slår fast at man har et integreringsproblem, og stiller spørsmål ved om lederne i moskéen i Kristiansand gjør noe som helst for å få bukt med det.

Avfeier kritikken

Imam Akmal Ali, som også leder Muslimsk Union Agder, stiller seg helt uforstående til anklagene.

– Dette er feil, vi finner oss ikke i dette. Vi er åpne og inkluderende, hevder han hardnakket overfor Fædrelandsvennen.

