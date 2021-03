annonse

– Dette er folk som ikkje har noko som helst på rullebladet, ikkje eingong ei trafikkbot.

Sidan 1. januar 2019 er minst 67 utanlandske kristne enten blitt kasta ut eller er blitt nekta innreise etter utanlandsopphald, skriv Stefanusalliansen. Dei som er kasta ut har vorte rekna som ein «trussel mot nasjonal tryggleik».

Dei som må reisa frå Tyrkia er utenlandske, for det meste evangeliske kristne.

Dei vert kasta ut berre fordi dei er kristne og har kontakt med kyrkjer eller har delteke på heilt lovlege konferansar, seier Ramazan Arkan.

Stefanusalliansen syner også til at Den protestantiske alliansen (TEK) i sin 2020-rapport om menneskerettar i Tyrkia skriv at «det gjer oss svært vondt at kyrkjene vert framstilte som kriminelle og at folks liv vert snudde opp ned som om det var eit brotsverk å delta på lovlege møte.»

Det er, heiter det, ekstra krevjande for utlendingar som er gift med tyrkiske borgarar.

