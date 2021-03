annonse

– Det er ikke slik at vi må vente på at hele samfunnet skal være vaksinert for at vi skal kunne starte gjenåpningen.

I en ny plan jobber byrådet med massetesting på skoler og arbeidsplasser for å åpne opp byen, skriver VG. Byrådet vil i takt med økende vaksinering få på plass massetesting på skoler og arbeidsplasser.

– Det er ikke slik at vi må vente på at hele samfunnet skal være vaksinert for at vi skal kunne starte gjenåpningen. Får vi smittenivået ned fra det veldig høye nivået vi har i dag, vil vi starte gjenåpningen av Oslo, sier Johansen i en e-post til avisen.

