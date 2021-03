annonse

De eldste elevene har bedre forutsetning for å kunne bruke munnbind riktig, og derfor kan munnbind utenfor klasserommet vurderes som et ekstra smitteverntiltak.

Dette skal være et ekstra smitteverntiltak for elever og ansatte, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Skoleeier kan i samråd med lokale helsemyndigheter vurdere bruk av munnbind utenfor undervisningen som et ekstra smitteverntiltak for elever og ansatte, heter det i pressemeldingen.

– Smittevern i videregående er en utfordring, fordi elevene er eldre og samler elever fra et større geografisk område. De eldste elevene har bedre forutsetning for å kunne bruke munnbind riktig, og derfor kan munnbind utenfor klasserommet vurderes som et ekstra smitteverntiltak. For eksempel kan det være aktuelt i fellesområder der det lett kan oppstå trengsel, , sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V)..

Hvis munnbind anbefales, skal det være frivillig for elever og ansatte om de vil bruke det. Munnbind bør deles ut gratis til elevene. Regjeringen har vært tydelig på at kommunene vil få kompensert merutgifter som følge av pandemien. Det vil også gjelde utgifter til munnbind.

Munnbind skal ikke være en erstatning for å holde avstand. Anbefalingen om avstand er nylig oppjustert til å holde to meter avstand til andre der det er mulig i resten av samfunnet. Dette gjelder ikke barnehager og skoler, fordi det må være praktisk mulig å holde barnehager og skoler åpne. Når det ikke er mulig å holde avstand, blir det desto viktigere å redusere antall nærkontakter.

