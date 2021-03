annonse

I lange tider før vinterferien gikk statsminister Erna Solberg og Regjeringen ut å minnet folk om smittevernsreglene.

Det skulle altså ikke være flere enn maks 10 personer til stede ifølge de nasjonale forskriftene. Dette brøt Ernas familie to kvelder på rad.

Ernas egen unnskyldning er regelrett patetisk. Hun sier:

«Jeg som hver eneste dag står og forteller om smittevern til det norsk folk burde kunnet reglene bedre. Men sannheten er at jeg ikke har sjekket reglene godt nok, og dermed ikke fått med meg at når en familie går ut sammen og er flere enn ti stykker, så er det faktisk et arrangement.»

Så dum er du ikke, Erna. Dette er løgn. Du ville feire en 60-årsdagen din på etterskudd. Smittevernsreglene som du selv sørger for at vanlige folk kan bli bøtelagt for å bryte, kan du selvsagt utmerket godt. Dette er rett og slett ikke en statsminister verdig.

Denne episoden føyer seg bare inn i rekken av den arrogansen våre folkevalgte utviser i henhold til smittevernsreglene som de selv formaner alle andre til å følge.

Nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran, festet sammen med sine egne i Bodø, selvsagt på et flott hotell. De brydde seg ingenting om smittevernsregler, og det hadde de da heller ingen grunn til å gjøre siden saken mot de festglade politikerne, nærmest selvfølgelig, ble henlagt.

Det er forskjell på Jørgen hattemaker og Kong Salomo, det skal være sikkert. En politiker forventer at vanlige folk skal gjøre som de sier og ikke som de gjør. For politikerne vil, i likhet med andre maktpersoner i samfunnet, gjøre som de vil.

«Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil», heter det i kardemommeloven. Leser man den opp for noen av de som føler seg hevet over den vanlige mann og kvinne, så får man bare til svar at; nei, det syns jeg ikke.

For Erna Solberg utstråler en arroganse som er plagsom i seg selv. Måten hun snakker til folk på, som en voksen snakker til et lite barn, med tilgjort stemme slik at vi – de vanlige – skal forstå hva hun – adelen – forteller oss, er ikke bare irriterende, men direkte provokativt.

Når hun selv ikke følger sine egne pålegg og regler, så er det jo selvsagt ikke hennes feil. Da hadde hun ikke lest reglene godt nok da. En unnskyldning må til for den fine frue fra Bergen som selvfølgelig aldri tar feil. Dette handlet kun om en ren forglemmelse. Virkelig beklagelig var det.

Kanskje var det ikke like beklagelig som AstraZeneca-vaksinen? Det er jo flott at myndighetene lar vanlige folk ta slike eksperimentelle vaksiner først, slik at adelen kan se om det finnes mulige bivirkninger. Hva om de selv kunne gå foran å ta denne vaksinen slik at alle andre kan se at den er trygg. For er det ikke egentlig slik at en politiker skal være folkets tjener?

Forskjellene mellom fattig og rik blir bare større og større under denne pandemien. Det gis ut millioner i støtte til de store bedriftene, mens de små ikke får noe. De får klare seg selv. Det er den samme gamle leksa om igjen hele tiden. De rike blir rikere og de fattige blir bare enda mer fattige.

Kanskje er det på tide med en lov som beskytter den vanlige mann mot politikere? En lov som tilsier at hvis man er folkevalgt, så får man tre ganger så høy straff som andre når man begår lovbrudd. Dette gjøres i land som Thailand, så hvorfor ikke i Norge, og alle andre land for den saks skyld.

Det absolutt beste hadde vært om politikere ble overflødig. Et direkte demokrati litt etter sveitsisk modell, hvor den enkelte kan stemme over forslag, lover og regler fra stolen hjemme i stua via sin pc.

Men det skjer neppe, da politikerne gjør alt de kan for å skjerme og beskytte sin stilling. En beklagelse her og en unnskyldning der, og vipps så er alt bra igjen for vår folkevalgte adel.

Man kan bli Sanner-kvalm av mindre.

