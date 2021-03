annonse

Forsvarer Nils Christian Nordhus mener at den IS-tiltalte kvinnen, Sumaira Ghafoor, må frifinnes.

Bakgrunnen for dette skal være at han mener hun er utsatt for menneskehandel, skriver NTB.

– Vi har konkludert med at hun er et offer for menneskehandel, og at det må lede til frifinnelse av henne, sa den tiltalte kvinnens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, i innledningen til sin prosedyre under rettssaken i Oslo tingrett onsdag.

Tirsdag la aktor Geir Evanger ned en påstand om fire års fengsel for den tiltalte Ghafoor. Selv nekter hun imidlertid for straffskyld for tiltalen for deltakelse i en terrororganisasjon og har forklart at hun tidlig ønsket seg hjem, men at hun ble nektet å reise.

Ghafoor reiste frivillig til Syria for å slutte seg til ektemannen Bastian Vasquez i 2013, som på det tidspunktet var fremmedkriger for Nusrafronten og senere IS.

