– Dette er ikke noen dugnad lenger. Det skyldes berøringsangst.

Trangboddhet har blitt trukket frem som den viktigste grunnen til at det er mer smitte i områder med høy andel innvandrere. Men nå viser et nytt notat fra Folkehelseinstittutet (FHI) at det er mye importsmitte blant innreisende fra Asia og Afrika. Fra Pakistan var det hele 12 prosent som var smittet, går det fram av et notat fra Folkehelseinstituttet.