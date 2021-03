annonse

Smittevernreglene overholdes ikke på karantenehotell.

Smittevern ved Oslo Lufthavn og karantenehotellet Clarion som ligger like ved, er under enhver form for kritikk, skriver TV 2.

En av de reisende kan fortelle om lange køer hvor folk sto tett i tett ved ankomst flyplassen, og det var ingen sjekk av dokumenter eller noe informasjon å få.

– Det var ingen som sjekket noen dokumenter. Vi ble alle sammen stappet inn i en buss, og sendt videre til karantenehotellet uten noe informasjon om hvor vi skulle eller hva vi skulle, sa den reisende.

– Det absolutt verste var at vi måtte testes i flokk med mange andre mennesker på flyplassen. Vi var ikke skjermet fra hverandre, og folk stod og brakk seg og gråt. Det føltes ut som et overfall, sier hun.

Hun er ikke imponert over tilstandene på hotellet heller.

– Jeg er glad for at jeg er vaksinert, for det er direkte farlig å være her med tanke på smittevern, sier hun frustrert, og legger til at hun jobber i helsesektoren.

– De ansatte ved hotellet gjør sitt beste ut av situasjonen og er hyggelige, men mangel på informasjon rundt testing, svar og hva som skjer, gjør at det blir store ansamling av mennesker som leter etter informasjon, sier hun fortvilet.

Hotelldirektør for Clarion og Comfort Hotell, Jonas Johansson, sier til TV 2 at han har forståelse for at ufrivillig å bli satt i karantene gjør sitt til at opplevelsen ikke blir slik den vanligvis blir når man sjekker inn på et hotell.

– Det gjør også at opplevelsen av å være på hotell ikke blir som den vi pleier å levere. De som er i karantene skal ikke oppholde deg i fellesområdet, men dette håndteres og kontrolleres av Ullensaker kommune. Vi stiller strenge krav til smittevern for våre ansatte, og oppfordrer alle gjester om å følge de retningslinjene som er, sier Johansson.

Sylvia Aastad, enhetsleder og driftsansvarlig for karantenehotellene i Ullensaker kommune, sier kaoset skyldes stor pågang.

– Innstrammingen av karantenereglene førte til at pågangen på hotellene ble veldig mye større enn før. Dette kom på kort varsel, og det ga oss noen utfordringer med logistikken, men dette er i ferd med å gå seg til nå, skriver Aastad.

Per tirsdag er det om lag 1200 gjester totalt fordelt på fire karantenehotell.

Aastad sier det er den enkeltes personlige ansvar å følge smittevernreglene.

– Vi legger til rette for at den enkelte kan ivareta sin plikt til å følge regelverket, blant annet at man skal kunne unngå å omgås andre enn de man bor med. I avtalene våre med hotellene er det blant annen en forutsetning at hotellets rutiner må ivareta smittevernregler for personer i karantene og helsemyndighetenes standarder for matservering og renhold, sier hun.

