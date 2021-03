annonse

President Joe Biden har bedt visepresident Kamala Harris om å lede arbeidet med å håndtere tilstrømmingen av migranter over grensen fra Mexico til USA.

Bidens kunngjorde grepet onsdag. Nyhetsbyrået AP melder at formålet med utnevnelsen også å vise at presidenten tar situasjonen alvorlig. etter kraftig kritikk fra republikansk hold. Tilstrømmingen av migranter har økt dramatisk etter at Biden tok over som president i januar.

En delegasjon fra Det hvite hus og Kongressen besøkte onsdag grenseområdet. De var blant annet på besøk ved et senter der mindreårige migranter uten pårørende samles.

