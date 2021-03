annonse

Flere fotballklubber åpner for å reise utenlands slik at de kan trene og spille kamper.

Helseminister Bent Høie (H) er ikke imponert over dette og advarer mot den faren det innebærer, skriver NTB.

Bodø/Glimt er ett av åtte lag i Eliteserien som på grunn av koronatiltak ikke kan ha fellestreninger. Klubben har løst dette ved å oppholde seg i Spania.

Høie mener dette er på grensen til uansvarlig.

– For noen idrettsutøvere er det et yrke det de gjør, men vi gir nå et veldig generelt råd om å unngå unødvendige reiser til utlandet. Så da må man gjøre en konkret vurdering. Man må være klar over at det innebærer betydelig risiko for smitte å reise i andre land. De fleste land har høyere smitte enn det vi har.

– Dessverre er idretten i et godt selskap. Det er nok mange som føler at de er i et vakuum akkurat nå, og de skulle gjerne visst mer om hva som skjer framover. Vi prøver å være så forutsigbare som vi kan være, sier Høie.

Høie kan ikke svare på om det kan avvikles kamper igjen i midten av April.

– Det er noe vi må komme tilbake til. Kulturministeren har en god dialog med idretten. Vi kan ikke si noen dato nå.

