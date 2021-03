annonse

– Noen mener en halvering er for voldsomt, mens andre ønsker at vi skulle ha tidfestet når målet skal nås.

Flere ser rødt etter at MDGs partiledelse, Oslo-partiet og Grønn Ungdom vil intensivere kampen mot biff og rødt kjøtt. I helgen møtes de to fløyene til digitalt landsmøte.

– Skal vi greie å bli et grønt folkeparti, og det er det vi alle vil, så kan vi ikke holde på slik. Vi må ha mer gulrot og mindre pisk. Vi må få folk med oss. Nå er vi moraliserende, og jeg liker det ikke, sier fylkesleder i Innlandet MDG, Jon Lurås til Aftenposten.

Her er forslagene det er strid om:

Norsk kjøttforbruk må halveres (forslag fra programkomiteen).

Oslo MDG vil tidfeste halveringen, til 2025.

Grønn Ungdom foreslår å forby all reklame for kjøtt.

123 MDG-ere fra hele landet har også signert et leserinnlegg i Nationen, der de tar til orde for gressbasert kjøttproduksjon i hele landet. De ønsker kjøtt for de som vil ha det – fra glade dyr med gode liv, i mengder helsa og kloden tåler.

Nestleder Arild Hermstad i MDG forsvarer programkomiteens formulering om å halvere kjøttforbruket.

– Noen mener en halvering er for voldsomt, mens andre ønsker at vi skulle ha tidfestet når målet skal nås. Her mener jeg programkomiteen har landet på et godt kompromiss, sier Hermstad til Aftenposten.

