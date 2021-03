annonse

Påtalemyndigheten i tolv amerikanske delstater krever at Facebook og Twitter agerer for å stanse spredning av falske opplysninger om coronavaksiner.

Lederne for de tolv delstatens påtalemyndigheter krever at de sosiale mediene fjerner brukerkontoer som tilhører fremstående vaksinemotstandere. Dette går frem at et brev sendt til Facebook-sjef Mark Zuckerberg og Twitter-sjef Jack Dorsey.

– Personene og gruppene som sprer løgner og villeder amerikanere om koronavaksinenes sikkerhet, truer våre samfunns helse, bremser fremgangen i å beskytte våre innbyggere mot viruset, og undergraver den økonomiske gjenreisingen i våre delstater, står det i brevet.

Brevet er signert av New Yorks øverste juridiske leder, Letitia James, og gjengir tall innhentet av Center for Countering Digital Hate, som blant annet omfatter anslag om at 59 millioner personer følger brukere som fremmer anti-vaksinebudskap på Facebook, Instagram, Twitter og YouTube.

Dessuten heter det i brevet at bare tolv brukerkontoer står for 65 prosent av anti-vaksineinnholdet som blir spredt på Facebook, Instagram og Twitter.

Brevets innhold ble kunngjort dagen før Zuckerberg, Dorsey og Google-sjef Sundar Pichai skal grilles via videolink i Kongressen om feilinformasjon etter fjorårets presidentvalg, og angrepet mot Kongressen.

