– Hvordan har det vært for kvinner som blir mishandlet av sine menn å høre fra Islam Nets inviterte sheykher at mannen kan slå sin kone?

Flere profilerte norske muslimer har signert oppropet som støtter Islam Net og Iman aktivitetssenter sine planer om å åpne ungdomssenter i Groruddalen. Blant dem som har skrevet under er imamer, muslimske ledere, aktivister, musikere og forfattere.

De mener Islam Net som helhet tilfører det norske muslimske mangfoldet nytte.

Nå reagerer Linda Noor i Minotenk på hyllesten av den ultrakonservative muslimske ungdomsorganisasjonen.

Hun mener Islam Net har mye å svare på, blant annet for å ha invitert foredragsholdere som mener mannen kan slå sin kone, eller at unge homofile har måttet høre at de skal drepes og at homofili er sammenliknbart med pedofili.

