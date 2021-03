annonse

Reagerer på at Listhaug mener regjeringen må sikre nordmenn vaksiner først.

Sylvi Listhaug mener at myndighetene har et moralsk ansvar for å sikre syke, eldre og innbyggere i Norge først. «Dette prinsippet sviktet regjeringen fundamentalt da de valgte å gi bort 700.000 vaksinedoser i november i fjor», skriver Listhaug i et innlegg på TV2.no.

Dette får lederen for den sosialistiske tankesmien Manifest, Magnus Marsdal til å reagere. Han undres over at Listhaug, med kors på halsen, vil sikre nordmenn vaksiner.

Han viser til at Listhaug vil at Norge skal sikre «våre egne først» og «kjøpe opp alt vi kan av vaksiner, så får verdens fattige bare stå bakerst i køa fram til hver eneste nordmann er ferdig vaksinert».

– Hvor kristent er dette? spør Marsdal på Facebook og fortsetter slik:

– Jesus sa: «Alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem!»

En mulig tolkning, er at Sylvi handler i tråd med Jesu’ lære. At den dagen Sylvi er den økonomisk underlegne parten, vil hun at de som har mer makt skal utnytte overtaket sitt mot henne og alle hun har kjær, så rått og brutalt de bare kan.

– En annen mulig tolkning, er at den mye promoterte kristeligheten hennes ikke stikker så gruelig dypt.

