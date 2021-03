annonse

annonse

– Petersons vektlegging av det personlege ansvaret representerer eit tydeleg alternativ til ein moderne offerkultur som banar vegen for det autoritære.

I Stavanger Aftenblad spør tidlegere sjefsredaktør Tom Hetland kvifor så mange let seg forarga over budskopet frå den canadiske psykologiprofessoren og forfattaren Jordan Peterson, som er aktuell med boka «Mer enn bare orden. 12 nye regler for livet.».

Han meiner Peterson er konsekvent og ikkje særleg kontroversiell med sitt forsvar av den gylne mellomvegen og verdien av nedarva tradisjonar og moral.

annonse

– Ut frå det Jordan Peterson faktisk skriv, er det ikkje lett å forstå alt oppstyret omkring hans person. Ein relativt temperert, snusfornuftig bodskap har tydelegvis landa midt i den pågåande identitetspolitiske kulturkrigen og gjort han til både idol og demon, skriv Hetland og legg til at det ikkje hjelper at forsvaret hans for tradisjonelle «maskuline» dygder er blitt omfamna av enkelte ytterleggåande grupper på høgresida.

– Likevel, djupast sett er kanskje den viktigaste forklaringa denne: Petersons vektlegging av det personlege ansvaret representerer eit tydeleg alternativ til ein moderne offerkultur som banar vegen for det autoritære. Den viser seg både på høgre- og venstresida, i Donald Trumps patetiske klynking for å halda på makta, og i woke-aktivistane sine stadige forsøk på å veksla sjølv den minste krenking inn i moralsk fripass til å mobba motstandaren av banen, skriv Hetland.

– Slik blir Jordan Peterson ein temperaturmålar på ubehaget i kulturen, og ei ordinær sjølvhjelpsbok blir større enn seg sjølv, oppsummerar den tidlegere redaktøren.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474