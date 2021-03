annonse

Tiltakene kan føre til at folk ser mot radikale ideologier og konspirasjonsteorier, mener eksperter.

Det tror Truls Tønnessen ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Han mener pandemien øker faren for høyreekstremisme, mer enn islamistisk ekstremisme.

– Digitale plattformer er blitt viktigere for radikalisering. De fører til at kommunikasjonen skjer raskere. Internett blir som et ekkokammer hvor man ikke får andre motstemmer, sier han til Vårt Land.

Når radikale krefter opererer på internett, blant annet i sosiale medier, er det ikke minst for å rekruttere. Det sier Ivar Mølmen og Lars Lyster, spesialrådgivere ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). De mener at isolasjon under pandemien gjør at flere bruker tid på nettet hvor hatretorikk og budskap som forherliger vold er utbredt.

– Før måtte man til en «dårlig side av byen» for å finne de radikale budskapene og ideologiene. Nå kan det å være 12–13 år og ha tilgang til en pc være tilstrekkelig, sier Mølmen.

Han forteller at de som blir radikalisert er en sammensatt gruppen, men at gutter og unge menn er mest utsatt.

– Menn har i mindre grad et sosialt nettverk hvor de kan drøfte og lufte utfordringer. Mye av propagandaen kan ofte oppleves som mannsdominert, forteller Lyster.

Han påpeker også at makt, kontroll og hevn er faktorer som gir mer gjenklang hos menn. Mange av de som blir radikalisert føler at de har lite å miste. De søker andre fellesskap og det å være en del av noe de opplever er større enn seg selv.

