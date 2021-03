annonse

Stortorvet Gjestgiveri på Hamar får beholde navnet.

Tvisten dreier seg om at Olav Thon mener at Hamar-restauranten Stortorvet Gjestgiveri har et svært likt navn som Thons 300 år gamle restaurant Stortorvets Gjæstgiveri.

Olav Thon fikk fullt medhold i Oslo tingrett i 2019. Hamar-restauranten anket dommen, og nå er den klar.

Borgarting lagmannsrett slår fast at Stortorvet Gjestgiveri får beholde navnet, og Thon må betale Hamar-selskapet Madriku 273.000 kroner i sakskostnader for de to rettssakene, skriver E24.

Lagmannsrettens dom konkluderer med at «det ikke er grunnlag for å forby Madriku å bruke navnet og logoen «Stortorvet Gjestgiveri» på Hamar-restauranten. Det er heller ikke grunnlag for erstatning eller vederlag fra Madriku eller fra styreleder Erik Jacobsen i form av styreansvar.»

– Vi er veldig fornøyd med resultatet og dommen. Det var det vi anførte, og kravene og påstandene vi la ned. Vi mener at retten har balansert hensynet i varemerkeretten på en hensiktsmessig og god måte, sier Madrikus advokat Vebjørn Krag Iversen til avisa.

Thons advokat har ikke kommentert saken, skriver NTB.

