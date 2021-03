annonse

Partiet Sentrum i Viken mener at Mustafa Hassans sak har vist hvor urettferdig og inhuman asyl- og innvandringspolitikk har blitt.

– Vi mener utviklingen truer vår nasjonale identitet, basert på våre fellesverdier: Respekt for menneskeverdet. Nestekjærlighet. Likeverd og solidaritet, skriver representanter for Partiet Sentrum Viken i Budstikka, og legger ansvaret på regjeringen:

– Norge har stadig strammet inn asyl- og innvandringspolitikken de siste åtte årene, anført av statsråder fra Høyre og Frp. Innvandringsregulerende hensyn har i økende grad trumfet barns beste og menneskelige hensyn.

Partiet Sentrum Viken skriver at folk ofte spør dem hvorfor det er behov for et nytt parti. Svaret de gir, handler i stor grad om et ønske om å liberalisere norsk asyl- og flyktningpolitikk. De nevner mennesker som har blitt returnert til land de ikke kommer fra, eller aldri har vært i. De nevner også søsken, som med lik sak får ulik behandling i utlendingsforvaltningen, samt menneskelige ressurser som påstås å gå til grunne i påvente av en evig lang saksbehandlingstid.

– Vi har vokst opp med menneskerettighetene på barne-TV. De ble en del av oss. Gjør Norge unntak for asylsøkere? Det oppleves sånn.

Partiet Sentrum i Viken peker på at Mustafa har vokst opp i Norge. De mener at han er en ressurs, og en del av vår fremtid.

