annonse

annonse

En stygg sak i San Francisco vekker oppsikt i USA, skriver Fox News.

En asiatiskamerikansk kvinne ved navn Clarisse (33) var på vei hjem fra kirken med en venn da en bil kom opp på siden og grep tak i vesken hennes. Kvinnen blir slått i ansiktet flere ganger, men klamrer seg til vesken og bli hengende på siden av bilen før hun faller av.

– Dette er en trist dag for San Francisco, sa Benjamin Freemantle som fikk tatt opptak av hendelsen.

3 ppl approached from behind and one grabbed her handbag. Clarisse didn’t let go. 1 suspect punched her in the face 3 times.

⠀

She struggles & hangs on to the getaway car as it’s driving away. She eventually fell into the street where bystanders help

(2/4) #StopAAPIHate pic.twitter.com/SfRJ3hR3tS

— Dion Lim (@DionLimTV) March 23, 2021