Den britiske regjeringen varsler ytterligere lisenser for olje- og gassleting i Nordsjøen.

Planen North Sea Transition Deal, har til hensikt å bidra til lavere klimagassutslipp fra landets energisektor.

Det fremgår av avtalen at man åpner for nye lisenser for mer olje- og gassleting, men bare hvis letingen er i henhold til landets klimamål. Det er ikke satt noen sluttdato for utvinning av fossilt drivstoff fra Nordsjøen.

Miljøbevegelsen kritiserer regjeringens kunngjøring. Aktivister påpeker at beskjeden kommer bare noen måneder før klimatoppmøtet COP26 skal holdes i Skottland. Greenpeace mener for eksempel at det dreier seg om “fullstendig svikt i klimalederskapet”.

