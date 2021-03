annonse

– Rapporten avdekker at det er høy risiko for overskuddsflytting i norsk vindkraft og at skattereglene har mange hull som gjør overføring av store inntekter til utlandet mulig.

Tax Justice Network – Norge har kartlagt eierforholdene i norske vindkraftverk i drift i rapporten Vindkraftens skyggesider – Tiltak mot overskuddsflytting og skjult eierskap.

Rapporten viser at syv av de ti største eierselskapene kan knyttes til skatteparadis, enten gjennom eierskapsstruktur eller finansiering. Totalt kan 42% av norsk vindkraftproduksjon kan knyttes til skatteparadis.

– For noen vindkraftselskap var de bakenforliggende eierne umulig å slå fast fordi sporene stoppet i skatteparadis. Det ville styrket tilliten til sektoren dersom myndighetene stilte langt strengere krav til eieråpenhet ved tildeling av konsesjoner og eierskifter, sier Peter Ringstad, politisk rådgiver i Tax Justice Network – Norge i en pressemelding.

Nettverket mener at mistanke om overskuddsflytting kan reduseres gjennom økt åpenhet i økonomien i vindkraftselskapene, som åpenhet om fullstendige konsernstrukturer, finansiering og regnskap i alle ledd.

