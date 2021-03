annonse

– Man kan snakke til man blir blå i fjeset om at det handler om trangboddhet, serviceyrker og fattigdom. Men det gjør ikke bare det.

Trangboddhet har blitt trukket frem som den viktigste grunnen til at det er mer smitte i områder med høy andel innvandrere. Men nå viser et nytt notat fra Folkehelseinstittutet (FHI) at det er mye importsmitte blant innreisende fra Asia og Afrika. Fra Pakistan var det hele 12 prosent som var smittet, går det fram av et notat fra Folkehelseinstituttet.

I Aftenposten tar kommentator Therese Sollien et oppgjør med de som finner det for godt å reise på unødvendige fritidsreiser mens Norge stenger ned på grunn av økende smitte.

– Selv når man tar høyde for alle disse faktorene, blir de største innvandringsgruppene fra Midtøsten og Afrika sykere enn majoritetssamfunnet. De blir oftere syke, og de blir mer alvorlig syke. Likevel skal medlemmer av disse gruppene på påsketur til utlandet. Hva skal man gjøre med det?

Hun mener det er helt nødvendig med strengere regler for karantenehotell.

– Mye lidelse kunne ha vært spart hvis karantenereglene ikke hadde vært så slappe tidligere. Nå skal man slåss mot mutasjoner som ikke synes å la seg stoppe av en vaksine engang – og det når Norge er blant skilpaddene i vaksineløpet.

