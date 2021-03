annonse

AstraZeneca har oppdatert dataene om hvor godt legemiddelselskapets koronavaksine virker og sier nå den er 76 prosent effektiv mot symptomatisk sykdomsforløp.

Det er en nedjustering fra 79 prosent, som var tallet AstraZeneca opplyste om mandag i forbindelse med en amerikansk fase 3-studie.

Studien viste at AstraZeneca-vaksinen er trygg og effektiv, men USAs nasjonale institutt for allergier og infeksjonssykdommer (NIAID) påpekte at AstraZeneca kan ha levert ufullstendige data om koronavaksinens effektivitet.

Det uavhengige forskningspanelet DSMB var også bekymret for om AstraZeneca kan ha inkludert utdatert data fra forsøket, som igjen kan ha ført til en «ufullstendig oversikt over effektdataene», ifølge NIAID.

– De positive resultatene på høyt nivå fra den primære analysen av fase 3-studien av AZD1222 i USA bekrefter vaksineeffekten i samsvar med den midlertidige analysen som ble offentliggjort mandag 22. mars, skriver AstraZeneca i en pressemelding.

De oppdaterte dataene viser at vaksinen fortsatt er 100 prosent effektivitet mot alvorlig sykdom. Vaksinen er dessuten 85 prosent effektiv mot å utvikle symptomatisk sykdomsforløp for personer over 65 år.

Selskapet sier de oppdaterte dataene er levert til DSMB og utgjør grunnlaget for vaksinegodkjenning i USA. Det er det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA og folkehelseinstituttet CDC som avgjør om vaksinen får bruksgodkjenning.

