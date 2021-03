annonse

Det kommer frem at den Syria-fødte 21-åringen Ahmad Al Aliwi Alissa, som drepte 10 personer i Boulder, Colorado mandag hadde en historie med å true med falske anmeldelser for hatkriminalitete. Alissa identifiserte seg som muslim.

Zero Hedge skriver at den Syria-fødte 21-åringen Ahmad Al Aliwi Alissa hadde en dom på seg for å ha angrepet en klassekamerat da han gikk på videregående skole.

Alissa er født i Syria, men har angivelig levd mesteparten av livet i USA. Broren hans sa til The Daily Beast tirsdag at han var dypt forstyrret og paranoid.

Massedrapsmannen skal også ha truet klassekameratene med falske hatkriminalitet-anmeldelser etter at han hadde skadet dem fysisk.

Klikket fullstendig

Flere medier har skrevet om 21-åringens intense hat mot Donald Trump.

I flere innlegg på sosiale medier har han beskyldt den tidligere presienten for være rasist og at han er en «kuk». Innleggene ble skrevet på Facebook som nå har startet å fjerne alle hans innlegg.

Seems Facebook Scrubbed the Boulder Colorado Shooter, Ahmad Al Issa's page. But it also appears that he was a very big consumer of legacy media propaganda. Seems they may have helped radicalize this fellow. pic.twitter.com/J2Pn6fPP2E — Malcolm Fle✘ (@Malcolm_fleX48) March 23, 2021

Alissa var også en del av wrestling-laget på skolen. En klassekamerat fortalte Denver Post at Alissa klikket fullstendig da han tapte en brytekamp. 21-åringen skal ha skreket ut i garderoben at han skulle drepe alle sammen.

– Ingen trodde på ham. Vi var forskrekket over det han sa, men vi trodde ikke på ham, sa klassekameraten.

– Han snakket om at han var muslim, og hvis noe prøvde seg så ville han levere inn falske anmeldelser for hatkriminalitet, la han til.

Hvite ofre

Alle de som var drept under skytingen i Colorado var hvite mennesker. Ifølge Zero Hedge skal Alissa ha vært en ivrig leser av de etablerte mediene.

«Gitt denne historien, og det faktum at Al-Issa var en ivrig leser av etablerte medier, må det nå stilles spørsmål om hans virkelige motivasjon, gitt at alle ofrene var hvite og om han ble radikalisert av anti-hvit rasisme som har blitt institusjonalisert av pressen, skriver Zero Hedge i sin artikkel om massemorderen.

Photographs of the 10 people killed by suspect Ahmad al-Issa in #Boulder, Colo. I was told a few days ago that the race of victims in shootings matter even if there is no evidence of race playing a role in the attack. pic.twitter.com/fxiG4jGbdM — Andy Ngô (@MrAndyNgo) March 24, 2021

Alissa var også kjent av FBI, ifølge New York Times. Ifølge New York Times skal klassekamerater ha beskrevet Alissa for å ha et voldsomt temperament.

