Flere kvinner, færre trøndere.

Det var ikke bare på Oslo Børs det ble satt rekorder i corona-året 2020. Herunder passerte Oslo Børs’ hovedindeks 973 poeng for aller første gang.

Men også utenfor børsen var det fest. I fjor hadde aksjebasert folkefinansiering, en form for crowdfunding hvor man spytter inn penger i et selskap i bytte mot aksjer, hele 190 prosent økning. Dette viser tall fra Norsk Crowdfunding Forening.

I fjerde kvartal 2020 tok det fullstendig av med en vekst på 880 prosent.

Også hos Folkeinvest, en av Norges største tilretteleggere av aksjebasert folkeinvestering, meldes det om rekordstor interesse.

– Folkeinvest bistår små og mellomstore bedrifter i å hente inn egenkapital. Den digitale plattformen, folkeinvest.no, lar investorer av alle slag kjøpe seg inn som eiere i unoterte aksjeselskap, for beløp helt ned til 400 kr, lyder Folkeinvests egenomtale.

Folkeinvest har nå utgitt rapport for 2020. Her viser tallene at vi nordmenn investerte som aldri før mens COVID-19 herjet og samfunnet stengte ned. Samtidig er det store forskjeller mellom kjønn og landsdeler.

Kvinner og trøndere

Som vanlig er det snaut med kvinner som deltar i nyemisjoner i tidligfase-selskaper. Ikke desto mindre gleder Folkeinvest seg over en økning i 2020.

Her er det restaurant, kafé og andre former for servering som drar opp. Spesiell appetitt hadde kvinnelige folkeinvestorer på den velkjente mattips-appen Sulten, som både har kvinnelig eier og mange kvinnelige brukere.

– Det siste året har Folkeinvest registrert et oppsving i antall kvinner på plattformen og bestanddelen av kvinnelige investorer økte fra 14% i 2019 til 17% i 2020. Kapitalutvidelsen til Sulten AS ga et særlig tilfang av nye kvinnelige investorer, skrives det i rapporten.

Kvinner utgjorde 50,2 prosent av den nytegnede kapitalen i Sulten.

– De største investeringene ser vi fortsatt foretas av menn. Det vi imidlertid vet er at kvinner gjør minst like gode, om ikke bedre, risikovurderinger og forretningsavgjørelser, hevder Amalie Holt, kundeansvarlig i Folkeinvest.

– Det er spesielt sant når det gjelder småskala-investeringer under 50.000 kroner. De later til å være flinkere til å spre porteføljen på flere selskap, fortsetter Holt.

Frem til nå har trønderne dominert aksjebasert folkeinvestering, som regnes som småkarssegmentet i kapitalmarkedene. De store finansinstitusjonene bryr seg gjerne ikke om emisjoner med lavere beløp enn 50 millioner kroner.

Men i 2020 meldes det om flere folkeinvestorer fra mer kapitaltunge Oslo og Viken. Fylkene Nordland og Troms–Finnmark glimrer derimot fortsatt med sitt fravær.

Snus på børs

I fjor fant nesten 140 millioner kroner veien gjennom Folkeinvest fordelt på 6.691 folkeinvesteringer i til sammen 29 crowdfunding-kampanjer.

En vinbar i Trondheim er blant selskapene som Folkeinvest trekker frem i rapporten. Tross pandemi og nedstengninger dro selskapet inn en pen million.

– Trondheimsperlen har skapt et stort lokalt engasjement, og er klare for å komme sterkt tilbake når anledningen igjen vil by seg. På tross av korona-restriksjoner fullførte [vinbaren] året 2020 med et overskudd, reklamerer Folkeinvest.

Dessuten kan Oslo Børs snart få sin første snusbutikk.

I slutten av 2020 hentet en nettbutikk for salg av snus nemlig inn penger på Folkeinvest. Emisjonen ble fulltegnet på en halvtime. Før emisjonen var snusbutikken priset til 43 millioner kroner med en årsomsetning på 44 millioner i fjor.

Nå skal aksjer i selskapet prakkes på Nordnets kunder, før selskapet etter planen skal noteres på Euronext Growth-plattformen på Oslo Børs.

Stor oppmerksomhet fikk også et selskap som utvikler et støydempingsystem og kommunikasjonssystem for motorsykkelhjelmer.

Forretningsideen slo særlig an i Trøndelag, hvor den ble Folkeinvests nest mest populære. Det er uklart om en slik hjelm også vil slå an hos veitrafikk-myndighetene.

En sjokoladefabrikk på Gjøvik, en landbasert lakseoppdretter i Trøndelag, en pizzasjappe samme sted og en tomteinfo-app for grunneiere, takstmenn og eiendomsmeglere var blant de øvrige selskapene som i fjoråret hentet inn kapital gjennom Folkeinvest.

Det opplyses om at medlemmer av Resett-redaksjonen har økonomiske interesser i et eller flere finansobjekter som omtales i denne saken, jf. Vær Varsom-plakaten.

