I Tromsø er de glade for at deres boikottkrav førte til at landslaget gjennomførte en t-skjorteprotest mot VM i Qatar. Men boikottkravet står seg.

– Det viser at både Ståle (Solbakken) og gutta på laget mener alvor. Det var et sterkt budskap under nasjonalsangen, det så veldig sterkt ut da de kastet jakkene. Jeg ble på vegne av norsk landslagsfotball stolt av at dette er omtalt mange steder i verden, sier Tom Høgli til NTB.

Den tidligere landslagsspilleren og Solbakken-eleven var sentral da Tromsø skapte internasjonale overskrifter ved å be om boikott av VM i Qatar. Onsdag var det bildene av Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og landslagsgutta i som gikk verden rundt.

T-skjorteprotesten, med krav om respekt og menneskerettigheter, ble omtalt i alt fra ESPN til BBC , The Guardian og nordiske medier. Store nyhetsbyråer som DPA, AP, Reuters og AFP omtalte alle t-skjorteprotesten.

– Vi er veldig glad for at landslaget gjorde noe i går og markerte det. Det blir feil å gå ut å si at det ikke var bra nok, så vi er veldig glad for at alle som prøver å bidra i riktig retning gjør det. Men det ville aldri ha skjedd hvis ikke vi og andre hadde gått ut med boikottønskene som vi gjorde i første fase. Det ene har ledet til det andre, sier TIL-leder Øyvind Alapnes til NTB.

– Snøballen ruller

Han blir daglig intervjuet av medier fra rundt om i verden om boikottkravet. Klubbens holdning påvirkes ikke av protestaksjonen på landslaget.

– Det har ikke endret vår innstilling til noe som helst. Vi ser fortsatt at det å stå for en boikott skaper mest handling der ute. Sakte, men sikkert har ikke snøballen sluttet å rulle. Vi snakker med internasjonale medier hver dag nå. Det begynner å vokse også ute i verden. Og vi ser at også det landslaget gjorde i går fikk relativt bred internasjonal oppmerksomhet, sier Alapnes.

Mandag har Høgli første arbeidsdag i utvalget som er satt ned for å behandle boikottkravet fra klubbene. TIL-leder Alapnes sier han vil avvente hva det utvalget lander på, og at han er trygg på at Høgli og flere vil ivareta Qatar-kritikernes meninger godt.

– God markering

Endelig avgjørelse er det fotballfamilien samlet som tar på et ekstraordinært ting 20. juni.

Odd er en av klubbene som har stilt seg bak boikottkravet fra Tromsø.

– Jeg synes markeringen i går til slutt ble god. Hva som blir konklusjonen i vår klubb og resten av Fotball-Norge gjenstår å se, sier Odds daglige leder Einar Håndlykken til NTB.

Fifa har ikke besvart NTBs henvendelser i saken. Også ESPN skriver at de heller ikke har fått kommentarer fra Fifa eller arrangørkomiteen i Qatar.

