Holmenkollstafetten som skulle blitt arrangert 8. mai i Oslo, avlyses for andre året på rad på grunn av koronapandemien, ifølge NTB.

– Vi hadde håpet at vaksineringen av befolkningen ville ha kommet så langt at en nedskalert utgave ville vært gjennomførbar. Vi har vært klar til å avholde et kraftig redusert arrangement, men med et så omfattende løp som stafetten, vil det ikke la seg gjøre. Derfor har vi besluttet å avlyse nå, sier Tjalves styreleder Egil Reidar Osnes i en pressemelding.

17.000 deltakere var påmeldt til stafetten i år. I pressemeldingen opplyser arrangørklubben Tjalve at lagene som er påmeldt, enten vil få redusert startkontingenten, få tilbud om å overføre påmeldingen til 2022 eller å donere kontingenten til Tjalve.

Neste års stafett skal etter planen gjennomføres 14. mai.

