annonse

annonse

NTB melder at en imam er dømt til ett års fengsel for å ha underslått drøyt 1,2 millioner kroner fra et trossamfunn i Innlandet som han var daglig leder for.

Tingretten konkluderte med at imamen hadde brukt trossamfunnets penger på kjøp av aksjer og valuta. Han hadde også overført penger til egen konto og tatt ut penger.

Mannen ble også dømt til å betale snaut 1,2 millioner kroner i erstatning til trossamfunnet.

annonse

Fengselsstraffen er i samsvar med aktors påstand, mens erstatningsbeløpet er noe lavere. At beløpet ble lavere, skyldes at mannen allerede hadde tilbakebetalt en del av summen.

Imamen ønsker ikke å kommentere dommen nå, opplyser hans advokat til NRK.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474