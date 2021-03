annonse

Det er selskapets sjef Adam Mosseri som sier at en barnetilpasset versjon av Instragram kan snart være tilgjengelig.

Mosseri skriver på Twitter at Instagram ser på muligheten for en versjon der foreldre har kontroll, men der barna kan holde kontakt med venner.

Facebook is building an Instagram for children under the age of 13, based on internal docs and interview with @mosseri. My latest with @CraigSilverman.https://t.co/eeCBDQpUHK

