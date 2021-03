annonse

Et gruppesøksmål fra familier i EU, Kenya og Fiji med krav om skjerpede klimamål i unionen er avvist i EU-domstolen for andre gang, ifølge NTB.

Domstolens øverste instans konkluderte med at EU-retten handlet korrekt da den avviste søksmålet i 2018. Retten begrunnet beslutningen med at saksøkerne ikke er individuelt berørt av den aktuelle lovgivningen og dermed ikke kan klage det aktuelle klimavedtaket inn for domstolen.

En svensk organisasjon som representerer unge samer, var med på søksmålet sammen med familier fra Kenya, Fiji og en håndfull EU-land. Felles er at de driver med landbruk eller turisme, og argumenterer med at de ville lide tap på grunn av for lave klimaambisjoner i EU.

Den aktuelle lovgivningen fastslår at EU skulle kutte utslippene av klimagasser med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030, Saksøkerne ville tvinge EU til å lovfeste kutt på mellom 50 og 60 prosent.

Selv om de ikke nådde fram i domstolen, går det saksøkernes vei i den politiske verdenen. Før jul gikk EU-landenes ledere inn for et mål om å kutte klimagassutslippene med minst 55 prosent. Unionen har tidligere satt som mål å være klimanøytral innen 2050.

