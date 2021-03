annonse

Trangboddhet har blitt trukket frem som den viktigste grunnen til at det er mer smitte i områder med høy andel innvandrere. Men nå viser et nytt notat fra Folkehelseinstittutet (FHI) at det er mye importsmitte blant innreisende fra Asia og Afrika. Fra Pakistan var det hele 12 prosent som var smittet, går det fram av et notat fra Folkehelseinstituttet.

– Ikke reis, er den klokkeklare beskjeden daglig leder i Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG), Tayyab Choudri gir til norsk-pakistanere.

– Veldig mange fra vår målgruppe hadde bestilt billetter for å reise til forskjellige destinasjoner, for eksempel Tyrkia, Pakistan og Midtøsten i påsken, før igangsettingen av de strenge tiltakene i Oslo. Mange av dem som ønsket å reise, mener at samfunnet i Norge er isolert og lukket, mens i hjemlandet er det ikke like strenge tiltak og mer åpent, forteller han til Aftenposten.

IHSG er et nettverk som samarbeider med andre organisasjoner og instanser i offentlig og privat sektor, mht. helsemessige og sosiale forhold for mennesker med flerkulturell bakgrunn, skriver Nettavisen.

– Jeg har forståelse for å at familien hjemme lokker. Det kan være snakk om bryllup og begravelser, men husk: Hjemme venter nye ti dager på hotell og tapt skolegang, sier Choudri til Nettavisen.

Maner

Choudri maner også norsk-pakistanere til samfunnsansvar.

– I Pakistan er situasjonen så spent, med daglige økende smittetall – så tenk deg om; vi skal forebygge importsmitte.

Han skulle selv på feltarbeid til Pakistan i påsken, men måtte avlyse. Dette har pådratt kritikk fra kommentator Therese Sollien i Aftenposten.

– Det sier altså daglig leder for en institusjon som har som jobb å spre informasjon om covid-19, skriver hun lakonisk i egen avis.

